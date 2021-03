Un minore che nei giorni scorsi, si era allontanato senza giustificato motivo dalla Comunità di Patti, nella quale si trovava ristretto in regime di detenzione domiciliare si è presentato nelle scorse ore presso la Caserma Calipari della Polizia di Stato di Messina. il ragazzo era fuggito dalla struttura pattese, poichè sarebbe dovuto essere trasportato presso un diverso Centro sito a Biancavilla in Provincia di Catania, dal momento che quella situata nel messinese è stata sottoposta ad una temporanea chiusura.

Quindi il giovane che arbitrariamente aveva fatto perdere le proprie tracce, è incorso nei rigori previsti dal reato di evasione. Nella giornata odierna, il protagonista di questa fuga si è recato presso il Commissariato descritto in precedenza, accompagnato dal suo legale, l’avvocato Giuseppe Germanà Bozza, che lo ha persuaso a consegnarsi ai rappresentanti delle Forze dell’ordine.

Il soggetto dunque, è stato preso in tutela dai poliziotti pattesi (in base alla decisione estesa dai magistrati del Tribunale dei Minorenni di Messina) che lo accompagneranno presso l’Istituto penitenziario per minori di Acireale che è il luogo dove dovrà pagare il suo conto con la Giustizia (per avere fatto perdere le proprie tracce), ovvero 10 giorni di carcere. Successivamente i componenti delle Autorità preposte, come già disposto, lo porteranno alla Casa famiglia biancavillese.