Un nonno, ieri, si è perso per ore con le sue due nipotine nei boschi di “Gala – Migliardo”

I carabinieri ieri hanno rintracciato e salvato tre persone, il nonno e due nipotine di 9 e 10 anni che si erano perduti nei boschi della località montana “Gala – Migliardo”, in un’area particolarmente impervia e scoscesa, ricadente nel territorio montano del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Ieri, poco dopo pranzo, il nonno e le sue due nipotine di 9 e 10 anni sono usciti di casa per andare a raccogliere degli asparagi nelle montagne della città del Longano. I tre si sono inoltrati nei boschi della località montana “Gala – Migliardo” ma una volta addentrati nella fitta vegetazione, hanno perso l’orientamento vagando per alcune ore.

I familiari, avendo constatato il ritardo dei tre nel rientrare a casa, hanno subito dato l’allarme ai carabinieri che hanno localizzato l’utenza cellulare in uso al nonno, circoscrivendo così la zona in cui si trovava e sono riusciti a contattare telefonicamente l’uomo che ha saputo fornire alcuni punti di riferimento ai militari. I militari hanno così raggiunto i tre trovando le bimbe spaventate in braccio al nonno ormai provato dal lungo camminare che sono corse incontro ai militari abbracciandoli per la gioia. I tre dispersi, dopo una visita medica che ha confermato il loro buono stato di salute hanno così potuto riabbracciare i loro cari.