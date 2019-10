Un nuovo incidente stradale stasera in città, questa volta lo scontro è avvenuto in via Cesare Battisti, fronte largo Seggiola

IN QUESTO LUOGO A MESSINA, UNA FIAT 600 HA INVESTITO CON UNO SCOOTER HONDA

Nella serata di oggi, si e’ verificato un nuovo incidente a Messina in via Cesare Battisti di fronte largo Seggiola. Nel luogo descritto, una Fiat 600 ha investito con uno scooter Honda di grossa cilindrata.

A causa dell’impatto, il centauro dopo aver perso il controllo del suo mezzo ha finito la corsa contro un auto parcheggiata lungo l’intasata strada cittadina. Sul posto, sono giunti gli agenti della Sezione infortunistica dei vigili Urbani per effettuare i rilievi e i carabinieri intervenuti invece sin dall’inizio hanno allertato i soccorsi. Alla fine, il bilancio e’ stato di due feriti, uno in codice verde, l’altro in codice giallo entrambi condotti al Pronto Soccorso dell’ospedale Piemonte.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.