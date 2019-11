Un pensionato 69enne Salvatore Milici, ieri pomeriggio è deceduto mentre lavorava nella sua campagna di Novara di Sicilia

Ieri pomeriggio, il pensionato 69enne, Salvatore Milici è deceduto mentre si trovava al lavoro nella propria campagna di Novara di Sicilia. L’uomo, è caduto da una scala mentre era intento a raccogliere delle olive da un albero (tramite lo scuotimento dei rami), precipitando al suolo ha battuto la testa su uno spuntone roccioso.

I familiari dell’uomo, preoccupatisi per il suo ritardo nel rincasare si sono allarmati e recatisi presso l’appezzamento di terreno hanno scoperto il tragico fatto verificatosi. Nella zona, sono intervenuti i sanitari del 118, ai quali però non è rimasto altro da fare se non constatare la morte dell’anziano.