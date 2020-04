“Un piccolo gesto per regalarti un sorriso”. Così recita il biglietto che accompagnerà le uova di cioccolato per i bambini di Malfa che consegneremo (dice Daniela Schepis presidente della Pro Loco in una nota) a domicilio ad ognuno di loro.

Continua la Schepis: “questo sarà il nostro augurio, il nostro modo per rallegrarvi, un pensiero ai nostri bambini, in questa Santa Pasqua così insolita, silenziosa e priva delle manifestazioni che l’avrebbero caratterizzata”.