Un poliziotto 42enne a Marina di Ragusa, ha ucciso la moglie di 33 anni

Simone Cosentino di 42 anni un agente della Questura di Ragusa in servizio presso la Sezione Volanti la notte scorsa ha ucciso la moglie nel sonno usando l’arma d’ordinanza e successivamente rivolgendola verso di se’ si e’ suicidato. Teatro dell’efferato episodio, l’abitazione coniugale di Marina di Ragusa. La donna, era originaria di Torino.

La pistola usata per compiere l’insano gesto, e’ stata rinvenuta accanto ai corpi dei due coniugi. A dare l’allarme, sarebbe stata una delle due figlie della coppia che hanno 6 e 7. La minore avrebbe telefonato ad un parente. I due, si erano conosciuti 8 anni fa in Piemonte (luogo di residenza della consorte del poliziotto che all’epoca presto’ la sua attivita’ alla Polstrada) dove poi si sposarono. La donna, si chiamava Alice Bredice, tra le sue passioni, quella dell’equitazione. Nei giorni scorsi in occasione delle vacanze di Pasqua, si era recata nella sua Citta’ d’origine. Era quindi rientrata da poco in Sicilia.

Quanto accaduto, e’ incomprensibile, sul fatto indagano gli operatori della Squadra Mobile ragusana su delega del pubblico ministero dottoressa Giulia Bisello, della locale Procura della Repubblica.

IL POST SU FACEBOOK

Qualche ora prima di compiere il folle proposito, Cosentino aveva scritto un messaggio sul proprio profilo Facebook dedicato alla compagna, evidenziando: “ti ho dedicato tutta la mia vita. Ti amo”.