Un pomeriggio in compagnia di Maria Grazia Cucinotta, per gli ospiti del NeMO SUD al Padiglione B del Policlinico Universitario peloritano. In questi giorni a Messina tra le protagoniste della commedia teatrale “Figlie di E.V.A.”, messa in scena al teatro Vittorio Emanuele, la Cucinotta ha voluto salutare i pazienti del Centro Clinico e ritrovare gli amici medici ed operatori che la conoscono ed apprezzano da anni. Sono infatti numerose le occasioni e gli eventi cui l’attrice ha partecipato testimoniando la sua vicinanza al NeMO SUD. Calorosa ed emozionata l’accoglienza riservata all’attrice che ha conosciuto i pazienti presenti in ricovero e le loro famiglie.

I loro sorrisi hanno molto coinvolto la Cucinotta che ha dedicato ad ognuno tempo ed attenzione… tra loro anche i più giovani: il piccolo palermitano Domenico, di 9 anni, la catanese Angela di 28 anni ed Antonio, trapanese di 15 anni. Quest’ultimo attendeva con ansia di incontrare l’attrice. Visibilmente emozionato ma per nulla intimidito ha trascorso parecchio tempo con la Cucinotta. Le ha raccontato del suo desiderio di viaggiare e conoscere luoghi lontani. Ha detto l’attrice ad Antonio… <<il tempo non va combattuto ma vissuto>>.

E tra risate e racconti di viaggio, la Cucinotta ha poi pubblicato delle storie sui social network rendendo protagonista lo stesso ragazzo. La dolcissima attrice ha confermato, anche in questa occasione, il suo impegno al fianco del Centro ricordando di quando visitò la struttura ancora cantiere, 7 anni fa.

La Cucinotta si è detta molto soddisfatta di come oggi il Centro sia operativo, operoso ed utile per così tante persone del Sud Italia: <<una struttura che si prende cura di queste persone, anche dei più giovani, che nella loro condizione hanno comunque oggi la fortuna di non dover andare dall’altra parte del mondo per curarsi. Perché uno dei più grandi disagi per un malato è certamente quello di dover viaggiare per trovare cure e raggiungere un luogo molto lontano da casa e dai propri affetti. NeMO SUD è certamente diventato un centro di eccellenza ma soprattutto un riferimento per migliaia di persone. Un luogo dove pazienti e loro familiari, operatori, medici, divengono un’unica grande famiglia. Da messinese sono fiera di NeMO e di ciò che fa. Si parla sempre male del Sud Italia. Anche in sanità. Invece il Sud funziona quando dai l’opportunità di farlo funzionare. Sento di ringraziare tutti coloro che vi lavorano perché si vede che tengono a ciò che fanno e lo fanno con amore vero>>.

Alcune mamme e mogli di pazienti in corsia hanno poi preparato dei dolci per salutare la Cucinotta e ringraziarla di questo tempo trascorso insieme. Dopo scatti fotografici ed abbracci, un lungo applauso ha accompagnato l’attrice fino all’uscita.

Il NeMO SUD è oggi riferimento per i pazienti affetti da patologie neuromuscolari in tutto il Sud Italia. Tra degenze, day hospital e visite ambulatoriali ha conosciuto, in poco più di 6 anni di attività, circa 4.000 persone. Il paziente è seguito da un team multidisciplinare di specialisti in neurologia, fisiatria, pneumologia, fisioterapia, logopedia e psicologia. Maria Grazia Cucinotta ha come sempre dimostrato di essere una persona di grande sensibilità. L’attrice è rimasta accanto ai pazienti per più di 3 ore, donando loro speranza, sorrisi e conforto. Sarà questo un incontro davvero indimenticabile per molti al NeMO SUD. Maria Grazia Cucinotta ha donato una splendida testimonianza di amore per la propria città e per ciò che di buono nasce e cresce in questo nostro Sud. Seppure con tante difficoltà.