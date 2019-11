Un ragazzo di 27 anni di Sciacca (AG) è stato salvato all’alba, dai vigili del Fuoco e dalla Guardia costiera

L'INTERVENTO, SI E' RESO NECESSARIO PER LA CADUTA DEL GIOVANE DAL BELVEDERE DELLE TERME DA UNA ALTEZZA DI CIRCA 80 METRI

All’alba di oggi, un ragazzo di 27 anni è stato salvato a Sciacca (AG), dai vigili del Fuoco e dalla Guardia costiera. L’intervento si è reso necessario dopo la caduta del giovane dal Belvedere delle Terme… da una altezza di circa 80 metri.

L’impatto, è stato attutito dalla presenza di arbusti e vegetazione. I militari del Corpo dei guardacoste, sono intervenuti via mare con un gommone giungendo nel tratto di costa di Coda di Volpe ed hanno soccorso il ventisettenne. Da terra, non sarebbe stato possibile raggiungere il malcapitato, dato che la zona dove è successo il fatto è scoscesa. I soccorritori, hanno portato lo sfortunato prima al Porto e poi in ospedale dove i medici hanno riscontrato a suo carico svariati traumi. Al salvataggio hanno collaborato anche, carabinieri e Polizia di Stato.