FORTUNATAMENTE PER LUI, GLI ESITI DELL'EPISODIO VERIFICATOSI TRA ITALA E MANDANICI (NELLA ZONA IONICA DELLA PROVINCIA DI MESSINA) NON SONO STATI OLTREMODO PERICOLOSI

Un turista maltese appassionato di motocross, oggi è stato protagonista di una disavventura che fortunatamente non ha ha evito esiti oltremodo pericolosi. L’uomo giunto a Messina per provare un motociclo, che voleva acquistare e portare sulla sua Isola, è finito fuori strada precipitando in un burrone (profondo circa 30 metri a Pizzo Cavallo, una località che si trova fra Itala e Mandanici nella zona ionica) nel corso di una prova.

Nemmeno per i vigili del Fuoco con le apposite squadre da terra è stato agevole raggiungere il ferito, ma grazie all’alta professionalità degli appartenenti a questo Corpo, lo straniero è stato raggiunto e trasportato con un elicottero degli stessi soccorritori al Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina. Lo sventurato, ha riportato gravi ferite ad una gamba, ma non versa in pericolo di vita.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.