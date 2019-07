Un ulteriore incidente a Messina: si è verificato stamane intorno alle ore 12, nei pressi della villa Mazzini in via Garibaldi. Ad investire sono stati uno scooter ed una auto. L’accertamento sulla dinamica dell’impatto, è da stabilire e sarà una pertinenza dell’Autorità competente prontamente intervenuta oltre ad i sanitari del 118 che giunti con una ambulanza hanno soccorso lo scooterista il quale non sarebbe in gravi condizioni.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.