Un uomo di 38 anni, è stato arrestato il 23 aprile

Nella serata del 23 aprile scorso gli agenti dell’U.P.G. e S.P. della Questura di Messina hanno tratto in arresto un uomo, classe 1981, ritenuto responsabile dei reati di violazione di domicilio e di atti persecutori. La misura è stata eseguita dopo l’ennesimo intervento da parte della Polizia di Stato a tutela di una donna oggetto, ormai da diversi giorni, di atti persecutori da parte dell’ex compagno. L’uomo, il quale è stato per qualche mese legato alla vittima da una relazione sentimentale, pare non abbia mai accettato l’interruzione della stessa.

Da quel momento, infatti, è iniziata una vera e propria persecuzione ai danni della donna e, da ultimo, anche dei suoi familiari. Continui i messaggi, le chiamate, una escalation che si è conclusa in un paio di occasioni con irruzioni in casa. L’ultima il 23 aprile scorso, quando, a fronte dell’ennesima richiesta di aiuto giunta dalla persona offesa, la Polizia di Stato ha prontamente informato l’Autorità Giudiziaria competente la quale ha disposto, in attesa di giudizio per direttissima, la sottoposizione del soggetto agli arresti domiciliari.