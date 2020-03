Un uomo di 55 anni, con patologie pregresse, è deceduto presso il Policlinico “G. Martino” di Messina per insufficienza cardiorespiratoria. Il paziente era risultato positivo al Covid-19.

L’Azienda ha provveduto ad avvertire i familiari ed esprime loro la proprio vicinanza. Al contempo, sempre al Policlinico si registra la dimissione di una paziente di 75 anni che, dopo circa tre settimane di ricovero, è clinicamente guarita. Si tratta, dall’inizio dell’emergenza, della prima dimissione al Policlinico “G. Martino” di persone affette da coronavirus e della seconda guarigione. Il coordinamento per l’emergenza coronavirus nell’area metropolitana, inoltre, informa che non sono stati registrati ulteriori decessi o dimissioni di malati affetti da coronavirus nelle altre strutture e comuni dell’area metropolitana, mentre si è registrata una guarigione di una persona non ricoverata. A Messina e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 salgono così a 10 (alcuni degenti rimangono però ricoverati per altre patologie). Dall’inizio dell’emergenza sono pertanto 18 in totale i decessi di persone affette da coronavirus in città e provincia.