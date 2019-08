Un uomo di 93 anni, è stato rinvenuto senza vita questo pomeriggio

LA SCOPERTA E' STATA FATTA IN VIA ACQUAVENA, NELLE CAMPAGNE DI SPADAFORA

Questo pomeriggio a Spadafora, un uomo 93enne, è stato rinvenuto privo di vita nelle vicinanze di via Acquavena, una strada che si trova nelle campagne del centro tirrenico in Provincia di Messina. La vittima, si era allontanata dalla propria casa per fare una passeggiata con l’intento di godere un po’ di frescura in un luogo che lo permettesse. Non vedendolo rientrare alla solita ora, nella quale era abituato a farlo i familiari si sono immediatamente prodigati per cercarlo.

La tragica scoperta, è avvenuta poco dopo. Malgrado i componenti della sua famiglia abbiano chiamato i soccorsi, ciò non ha avuto alcuna utilità dato il decesso già accaduto. Probabilmente, la causa della morte, potrebbe essere stata la forte ondata di caldo (esistente nella zona) alla quale il malcapitato non ha retto. Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri della locale Stazione, per l’effettuazione dei rilievi di rito.