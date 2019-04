Un uomo, è stato investito oggi pomeriggio alle ore 17

Nel pomeriggio di oggi alle ore 17, un anziano è stato investito da un’auto, mentre attraversava la strada innanzi al Complesso Parnaso sulla Nuova Panoramica dello Stretto a Messina. L’uomo si trova ora ricoverato non in pericolo di vita, ma con diverse fratture, all’ospedale Papardo.

I rilievi per appurare la dinamica del sinistro, sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Municipale. L’investitore, è stato già ascoltato dai vigili Urbani (prontamente intervenuti sul posto) ed ha riferito loro di averlo visto all’ultimo momento nel frangente in cui la vittima era nella carreggiata stradale e non ha potuto frenare in tempo. Nella zona dell’impatto, si sono create lunghe file in entrambi i sensi di marcia.