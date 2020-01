Un uomo ed una donna a Messina, sono stati deferiti oggi (dagli agenti della Polizia Municipale) all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’articolo 527 del Codice Penale

E’ incredibile, ciò che erano soliti fare in orari diurni sul viale Giostra a Messina un uomo ed una donna. Incuranti di trovarsi in una pubblica arteria, si parcheggiavano con la propria auto nella corsia mare-monte, lato Nord tra la via Garibaldi ed il viale Regina Elena in viale Giostra… di fronte il Mercato Sant’Orsola…, dove la signora restava a bordo del mezzo mentre il suo accompagnatore scendeva sul marciapiede per iniziare dei rapporti sessuali.

Queste loro insane abitudini, sono state riprese in un video (circolato in rete durante queste settimane) che è finito in possesso degli agenti della Sezione Specialistica del Corpo di Polizia Municipale… coordinati dal commissario Giovanni Giardina, questi ultimi in data odierna sono immediatamente intervenuti deferendo le due persone all’Autorità giudiziaria per la violazione dell’art.527 del Codice Penale.

I responsabili di tali gesti, sono stati identificati, grazie alla presenza del filmato descritto e anche per una attività di appostamento che è scaturita dopo alcune denunce anonime presentate su tale vicenda, nelle stesse veniva evidenziato come la coppia compiva abitualmente questi atti durante il giorno, nella via già menzionata pure in prossimità delle fermate degli autobus disinteressandosi del fatto che potesse esserci altra gente.

