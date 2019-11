LA VITTIMA, E' STATA INIZIALMENTE RICOVERATA (IN CODICE ROSSO ALL'OSPEDALE FOGLIANI DI MILAZZO), MA NON IN PERICOLO DI VITA, SUCCESSIVAMENTE VISTA LA GRAVITA' DEI TRAUMI RIPORTATI SI E' DECISO DI TRASFERIRLA PRESSO IL CENTRO GRANDI USTIONATI DI PALERMO

Una bombola di gas, in una stufa difettosa, è esplosa causando un infortunio ad un ex consigliere comunale di Santa Lucia del Mela. La vittima, è stata ricoverata (in codice rosso ma non in pericolo di vita) prima all’ospedale Fogliani di Milazzo.

Successivamente, per la gravità delle ustioni ed i traumi riportati da Santino Pandolfo (54 anni) è stato deciso di trasferirlo al Centro grandi Ustionati di Palermo.

L’episodio descritto, è avvenuto presso l’abitazione dell’uomo dove sono prontamente arrivati i vigili del Fuoco del locale Distaccamento ed i carabinieri della Stazione mamertina.

