Una cabina dell’Enel, ha preso fuoco stamane a Messina

IN VIA SAN COSIMO

Intorno alle ore 9 di stamane a Messina, in via San Cosimo, ha preso fuoco una cabina dell’Enel. Per questo fatto, diverse zone della Città sono rimaste senza corrente elettrica. In particolare 19mila utenze sono state interessate da tale vicenda. I disagi, hanno interessato le attività commerciali e gli automobilisti, visto che il black out ha lasciato senza corrente semafori e gallerie autostradali. Inutilizzabile anche parte della linea del tram, alcune vetture sono rimaste ferme e cariche di persone.

I vigili del Fuoco sono intervenuti poco prima delle 9 ed hanno impiegato diverso tempo per spegnere il rogo. Nel frattempo, i tecnici dell’Azienda hanno dovuto lavorare ad una alternativa vista l’entità del danno alla struttura e dopo qualche ora è tornata l’energia. Adesso, chi di competenza, è al lavoro per stabilire cosa abbia provocato quanto accaduto.