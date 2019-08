“Una carrellata di munnizza, da Nord a Sud e viceversa”, lo scrive la cittadina Angela Rizzo di Messina.

Prosegue così la Rizzo: “15 Luglio 2019 – Lombardo (MSBC) e assessore Musolino, -attacchi pretestuosi di chi ha devastato una città. Nostri dati su primo anno giunta De Luca su servizio rifiuti sono positivi-. 7 Luglio 2019 – Lombardo (MSBC) -Contestiamo l’affermazione che la città è sporca. Non è vero-“.

“Fino a quando questa Amministrazione e la MessinaServizi Bene Comune, smentirà che i rifiuti stanno sommergendo la città, fino a quanto si continuerà a negare l’evidenza, addossando la colpa ai cittadini -zozzoni-, -incivili- e tanto altro, fino a quando ai vertici della MessinaServizi Bene comune ci saranno figure che non hanno nessuna esperienza nel settore rifiuti, nell’organizzazione e nella gestione di aziende, Messina rimarrà sommersa dalla sporcizia, non certo per colpa degli operatori, ma certamente per incompetenza dei vertici. Io non mi sono mai interessati di rifiuti, ma ho vista per vedere lo schifo che impera in città e olfatto per gli odori. Fra topi (non servono le trappole, denaro sperperato oltre quello che sperperate per mantenere il CDA) blatte e incuria è un diritto del cittadino sapere come vengono impiegati i circa 544 lavoratori compresi i lavoratori destinati allo spazzamento e alla raccolta (circa 462) che operano sulla strada. Se un cittadino sporca è un dovere della MSBC pulire, questa è la sua mission, poi i provvedimenti li prenderà a tempo debito, intanto come prima azione deve PULIRE. Le foto di seguito sono tra giorno 27 e giorno 29 Agosto”.

P.S.: "per il CDA – è obbligo dell'Amministrazione dell'Ente rendere trasparente il sito internet pubblicando tutte le azioni economico finanziarie che vengono fatte. LEGGE SULLA TRASPARENZA DELLE P.A.: D.lgs. 97/2016 (FOIA) correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33… Link dell'organigramma approvato dall'Assemblea dei soci in data 02.03.2019 con delibera n. 2/03/2019".