Una donna 71enne, è stata investita stamane alle ore 08.00 a Messina. La vittima, stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta dal conducente di un ciclomotore SH sul viale Giostra… all’altezza del Tabacchino situato nel tratto monte-mare tra la rotonda dell’isolato 13 ed il viale Regina Elena.

La malcapitata, versa ora in gravi condizioni (rischierebbe infatti l’amputazione della gamba sinistra), ricoverata in ospedale dove l’hanno trasportata alcuni passanti immediatamente intervenuti sul luogo dopo che il centauro si è dato alla fuga e per questo è attivamente ricercato dalle forze dell’ordine.

