Una donna di 78 anni, Giuseppa Saputo, è morta ieri sera folgorata da una scarica elettrica mentre stava facendo la doccia nella sua abitazione a Balestrate (PA)

IN CONTRADA PASSERELLO

Ieri sera a Balestrate in Provincia di Palermo, è deceduta una donna di 78 anni, Giuseppa Saputo il suo nome. La morte è avvenuta mentre la malcapitata stava facendo la doccia nella sua abitazione in contrada Passerello, dove una scarica elettrica l’ha interessata facendola smettere vivere.

Nel luogo in cui sono accaduti tali tragici fatti, sono intervenuti i carabinieri ed i sanitari del 118. Probabilmente per l’anziana, è stato fatale il mancato funzionamento dell’impianto salvavita. I magistrati della Procura della Repubblica di sede, hanno disposto la restituzione della salma ai familiari per la celebrazione dei funerali.