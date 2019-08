Una donna di Anzio (sul litorale laziale), cerca testimoni per denunciare alle forze dell’ordine l’ex compagno

Ad Anzio sul litorale laziale, una donna è alla ricerca di testimoni che abbiano assistito all’aggressione da lei subita per strada lo scorso 22 agosto ad opera del suo ex compagno. L’uomo l’ha aggredita gettandola per terra insieme al passeggiano sul quale si trovava la loro figlia.

Ha scritto su Facebook la malcapitata: “vorrei sapere se il 22 agosto intorno alle 10.20 qualcuno di voi passando per via Guido Cavalcanti ha assistito a una spiacevole scena in cui sono stata coinvolta. Ero in compagnia di mia figlia di 13 mesi e del mio ex il quale in un momento di rabbia improvvisa mi ha spinta col il passeggino in mezzo alla strada proprio nel momento in cui stava passando un auto. Grazie al cielo mi sono aggrappata al passeggino e non ho perso l’equilibrio sennò sarei finita sotto l’auto. Domani andrò a denunciarlo per la seconda volta visto che già ha una denuncia per violenza. Mi servono testimoni però. Ringrazio chiunque voglia aiutarmi”.

Sui social network, la solidarietà verso la signora è stata immediata, in tanti l’hanno invitata a rivolgersi ai Centri antiviolenza per essere supportata. La sventurata, ha già presentato denuncia ai carabinieri con la speranza che la situazione possa risolversi.