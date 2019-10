Una giovane scooterista, è scivolata quest’oggi a Messina in via La Farina a Gazzi all’altezza del Ponte della Ferrovia ed in prossimità di via Bonino. La caduta che avrebbe potuto avere, ben più serie conseguenze, è avvenuta sui binari del tram.

Subito vi è stato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasferito la sventurata in ospedale. La centaura, da quanto si è appreso dalle iniziali informazioni, avrebbe riportato solo qualche escoriazione e lievi traumi.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.