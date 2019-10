Una grande festa del cibo di strada, ma non solo. Messina Street Food Fest, che aprirà i battenti a piazza Cairoli giovedì 10 ottobre alle 18.00, è concepito come un grande evento che vive anche di tanta musica e intrattenimento per grandi e bambini. E mentre mancano solo gli ultimi ritocchi al mega food village che coprirà l’intera superficie della piazza, anche le band e i dj che suoneranno per il pubblico della terza edizione si stanno preparando a divertire tutti con musica di qualità e sonorità per tutti i gusti. Il cartellone musicale prevede la presenza di ben 7 gruppi, prevalentemente locali, con l’obiettivo di valorizzare i nostri talenti e farli conoscere meglio al grande pubblico del MSFF.

Sarà “La soluzione” ad aprire gli spazi live giovedì 10 alle 22.30, mentre nelle serate di venerdì e sabato si alterneranno sul palco “I Firrio”, “I fuori orario” e “Gli approssimativi”. Chiuderanno le performances live domenica sera “Nia and electroswinger” e “Ivano motore”. Nutrita anche formazione dei dj che si alterneranno alla consolle nelle quattro giornate. Giovani promesse o conosciutissimi protagonisti della movida messinese e non solo, in 18 sono pronti a far ballare la piazza con il loro sound esclusivo. Sul palco nelle quattro giornate ci saranno Fabrizio Duca, Dj Slide, Marco Inferrera, Lorenzo Macrì, Alfredino, Leo Lippolis, Alfredo Reni, Enzo Russo, Rinaldo Mauro, Bruno Blandina, Joe Bertè, Helen Brown, Stefano Falcone, Alberto Russo, Dj Crook, Dj Kate, Stefano Falcone e Sergio Mnemonico. Spazio anche ai più piccoli con il Mago Alex e le sue divertenti performance, ma anche alla comicità di Danny Napoli, messinese conosciuto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad Italia’s Got Talent, che darà il via ogni giorno alle 18 alle esibizioni live con le sue gag. Procede intanto la prevendita dei token degustazione, nell’info point di piazza Cairoli lato monte (tra le due edicole) che ha già fatto registrare buoni risultati.

Tante persone hanno infatti preferito acquistare le consumazioni in anticipo per evitare code alle casse. La prevendita sarà attiva ogni giorno dalle 10.00 alle 19.00. I token acquistati saranno validi per tutte e 4 le giornate dell’evento. L’inaugurazione del Messina Street Food Fest si terrà giovedì 10 ottobre alle 18.00 con il taglio del nastro e l’apertura del villaggio gastronomico. Nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 la manifestazione seguirà i seguenti orari: dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 01.00. L’ingresso al Messina Street Food Fest è libero. Per degustare le specialità del villaggio gastronomico la formula è quella dei token degustazione, che avranno un costo di 3,50 euro per il salato, 2,50 euro per il dolce, 2,50 euro per il beverage. Introdotta quest’anno anche la formula dello Street Menù, che al costo di 8,00 euro comprende un token per il salato, uno per il dolce e uno per il beverage. Messina Street Food Fest, è organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e con il patrocinio della Città Metropolitana e della Camera di Commercio di Messina, dell’ATM, dell’Istituto Alberghiero Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A e della Pro Loco Messenion.