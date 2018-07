Una #magliettarossa per #fermarelemorragia di umanità.

“Accolgo volentieri l’appello di Libera e di Don Luigi Ciotti, in memoria dei bambini morti in mare mentre tentavano di arrivare in Europa e sfuggire a guerre, fame e miseria.

Rosso è il colore di cui erano vestiti i tre bambini recuperati morti al largo della Libia pochi giorni fa: così le loro mamme speravamo di renderli visibili perché potessero essere salvati, in caso di naufragio. Ma non ce l’hanno fatta. E rosso è il colore che indossiamo oggi anche io e mia moglie Monica Cirinnà, per loro e per tutte le persone morte mentre cercavano di arrivare ad una vita migliore.”