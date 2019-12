UNA SERIE DI CONTROLLI A BAR, AZIENDE AGRICOLE, EDILI, ESERCIZI COMMERCIALI, SUPERMERCATI E CASEIFICI, SONO STATI EFFETTUATI NELL’ULTIMO MESE NELLA PROVINCIA DI MESSINA. 25 LE DITTE ISPEZIONATE DAL NUCLEO CARABINIERI ISPETTORATO DEL LAVORO, DELLE QUALI 9 RISULTATE IRREGOLARI. 73 I LAVORATORI SOTTOPOSTI A CONTROLLO, DI CUI 13 TOTALMENTE IN NERO. IN 9 CASI È STATO ADOTATTO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 81/2008, PER AVER IMPIEGATO PERSONALE IN NERO NELLA MISURA PARI O SUPERIORE AL 20% DI QUELLO EFFETTIVAMENTE PRESENTE SUL LUOGO DI LAVORO.

TALE PROVVEDIMENTO RISULTA GIA’ REVOCATO AVENDO IL RESPONSABILE REGOLARIZZATO LA POSIZIONE DEI LAVORATORI IN NERO E PAGATO LA SANZIONE AMMINISTRATIVA AGGIUNTIVA. 7 DATORI DI LAVORO SONO STATI DENUNCIATI, A VARIO TITOLO, PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (MANCATA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI, MANCATA FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANCATA SOTTOPOSIZIONE PERSONALE A VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE), VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DEI LAVORATORI MINORI, ED UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DEI LAVORATORI A DISTANZA SENZA AUTORIZZAZIONE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI MESSINA. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE AMMENDE AMMONTANO AD OLTRE 178.000,00 EURO COMPLESSIVAMENTE.