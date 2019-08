Una tragedia, è avvenuta la notte scorsa a Villafranca Tirrena (ME): intorno alle ore 02.30 il poliziotto 39enne Salvatore D’Anna di Messina è deceduto. L’agente che viaggiava a bordo della sua moto, per motivi che sono da chiarire ha impattato con un palo della illuminazione pubblica, mentre transitava in via Madonna del Tindari nella zona prospiciente l’ex Stabilimento della Pirelli.

I sanitari del 118 immediatamente arrivati sul posto, hanno tentato di strapparlo alla morte, ma la loro azione è risultata essere vana per il decesso quasi immediato dell’uomo. Per accertare la dinamica del sinistro, sono in corso le indagini dei carabinieri.