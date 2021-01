Un’altra buona notizia per il Centro Clinico NeMO SUD e per i suoi pazienti che, proprio di recente, hanno ricevuto in dono 10.000 euro dall’Azienda Bernava insieme al supporto di tantissimi messinesi che hanno partecipato alla campagna “Le parole per dirlo”, terminata qualche giorno fa sui social network.

Lunedì si è chiusa anche la campagna “La Bellezza del dono”, promossa dall’imprenditore Damiano Gentile e dal suo gruppo, e che ha ottenuto un ottimo risultato.

“Nonostante il difficile periodo per l’economia, nonostante il periodo surreale che tutti stiamo vivendo, c’è chi non dimentica i più fragili donando ed invitando altri a fare lo stesso – ha dichiarato Daniela Lauro, vice presidente di Fondazione Aurora Onlus, ente gestore del Centro Clinico messinese – La campagna del Gruppo Gentile ha ricordato a tutti come sia possibile raggiungere risultati importanti ed utili nonostante le difficoltà, se guidati da altruismo ed affiancando progetti capaci di supportare chi oggi non può e non deve essere lasciato solo”.

Ed è ciò che è avvenuto con Gentile Group – Compagnia della Bellezza che ha donato al NeMO SUD il 20% del valore di ogni Gift Card acquistata dai suoi clienti, nel corso delle recenti festività, presso i saloni e i centri estetici Bflow di Messina e provincia.

“Durante il trascorso periodo natalizio, che non dimenticheremo di certo – chiarisce Damiano Gentile titolare e portavoce dei saloni Gentile Group, promotore della campagna per NeMO SUD – molte aziende hanno avuto come primari obiettivi l’aumento dei profitti e la sostenibilità delle loro attività. Questo, è comprensibile, soprattutto dopo un anno segnato dalla pandemia. Gentile Group e tutto lo staff hanno voluto invece premiare la solidarietà. Infatti, grazie al cuore di tutti i clienti che hanno partecipato, è stato possibile realizzare un’importante azione a sostegno del Centro Clinico NeMO SUD di Fondazione Aurora Onlus. Sono immensamente grato per il risultato raggiunto. Nonostante il periodo tragico in cui ci troviamo, abbiamo sostenuto e divulgato… “La Bellezza del dono”.

I messinesi hanno quindi risposto con grande entusiasmo alla campagna che ha consentito ai negozi di raccogliere quasi 7.000 euro per il Centro clinico. NeMO SUD è un Centro ad alta specializzazione per la presa in carico globale delle persone con patologie neuromuscolari. Malattie neurodegenerative come la SLA, la SMA e le distrofie muscolari.

Il Centro è nato a Messina nel 2013, presso il Policlinico “Gaetano Martino”, ed ha sino ad oggi preso in carico oltre 4.500 pazienti provenienti da Sicilia e Calabria. In Sicilia, NeMO SUD è centro esperto per la SLA ed unico centro somministratore dei farmaci esistenti per l’Atrofia Muscolare Spinale.