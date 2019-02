Valentina Nappi, confessa in una intervista a Leggo: “A Salvini consiglierei di leggere Kant”

Valentina Nappi, ha fatto il suo ingresso nel mondo del porno, come la “protetta” di Rocco Siffredi nel 2011, da allora ad oggi di strada ne ha fatta intraprendendo una carriera come attrice hard, in America.

Ma non solo, Valentina e’ anche una che ama “pensare fuori dagli schemi”, cosi’ dopo la recente polemica con il critico d’arte Vittorio Sgarbi c’e’ spazio anche per una con il vice premier leghista, dopo che sul suo profilo instagram ha postato provocatoriamente: “sono stata stuprata da Salvini”.

Nel giorno di San Valentino invece la Nappi in una intervista al quotidiano -Leggo- rispondendo ad una domanda su cosa consiglierebbe al ministro dell’Interno ha risposto: “gli direi di leggere Kant”.

Ed ancora: “a me, non piace nessun politico anche se commento spesso i fatti che accadono in Italia. Io preferisco fare sesso con i muratori”.