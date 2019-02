Varate dall’Atm nuove soluzioni, per sopperire all’assenza del tram la domenica

Per ovviare all’assenza dei tram non più in esercizio la domenica, i responsabili dell’Atm hanno deciso di incrementare il numero di autobus in servizio e aumentare le corse. In tal modo, i componenti della Società di trasporto publico della Città di Messina, cercheranno di compensare i disagi derivanti dalla temporanea interruzione domenicale del servizio su ferro.

La stessa soluzione, sarà adottata anche nei giorni festivi, più in particolare: “la linea 1 dello Shuttle sarà implementata con altri sei bus, ed una frequenza di 35 minuti. Anche se la vettura compie un tragitto diverso, rispetto a quello tramviario, fino ad ora i vertici aziendali hanno utilizzato lo shuttle 100 per ovviare alla mancanza delle vetture che da Gazzi all’Annunziata e viceversa collegano i due estremi del territorio cittadino snodandosi sui binari”.