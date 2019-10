Venerdì 4 a Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Amenità”

Venerdì 4, nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 10 nella Sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca, il vicesindaco Salvatore Mondello, il presidente di A.RIS.ME. Marcello Scurria e l’esperto del Sindaco dell’arte contemporanea Alex Caminiti illustreranno “Amenità”, evento promosso dal Comune, che prevede un’esposizione al Palazzo della Cultura di artisti internazionali che nel 2020 saranno impegnati nella realizzazione di opere da inserire in un quadro più complessivo di riqualificazione cittadina, tutto a costo zero. Gli artisti doneranno alla città le proprie opere che saranno posizionate in tre location speciali: il Palacultura, Palazzo Zanca e Irrera 1910 – spazio contemporaneo.

L’evento espositivo è curato da Michele Benfari soprintendente ai Beni culturali di Agrigento, project supporto e organizzazione contemply A.I. by Alex Caminiti. In questo contesto sarà inserito anche il progetto che prevede l’abbellimento di alcuni prospetti di fabbricati inseriti negli ambiti di risanamento. Anche in questo caso si partirà con la sperimentazione di un primo fabbricato, utilizzando pitture speciali antismog (tipo airlite) che consentirà oltre che abbellire contesti normalmente anonimi e/o degradati, anche di abbattere l’inquinamento atmosferico (1000 mq di airlite eliminano in 12 ore l’inquinamento prodotto da 71 macchine). Questa attività sarà svolta con il solo costo dei materiali ed eventuali opere provvisionali. L’idea è quella di promuovere un progetto pilota per poi estenderlo a più aree comunali.