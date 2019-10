PRESSO IL LOCALE PRESIDIO-SANITARIO DI VIA SANT'ANDREA

Venerdì 4 ottobre alle ore 11.00, avrà luogo a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) l’inaugurazione dell’Ambulatorio Veterinario Comunale presso il locale presidio-sanitario ubicato in Via Sant’Andrea.

Grande la soddisfazione del sindaco Roberto Materia e dell’assessore Angelita Pino, avente la delega “Politiche a tutela degli animali” e da sempre sensibile alla tematica: “per la città di Barcellona Pozzo di Gotto si tratta di un risultato importantissimo, atteso che presso il nuovo presidio verrà implementato il servizio di microchippatura, nonché riattivato il servizio di sterilizzazione, che era stato chiuso già nel 2013. Grazie dunque al Direttore generale dell’ASP di Messina, Paolo La Paglia, che sin dallo scorso 11 luglio – nel corso di un incontro avuto con il sindaco Materia – ha mostrato profonda apertura e disponibilità ai fini della riattivazione del servizio di cui sopra, previo impegno da parte del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto a mettere a disposizione nuovi ed idonei locali, ripartirà un servizio ritenuto fondamentale e di decisiva importanza ai fini della lotta al randagismo, da sempre priorità di questa Amministrazione comunale. La lotta al randagismo, disciplinata dalla L.R. 15/2000 e dai relativi decreti di attuazione prevede l’azione sinergica di Enti, Istituzioni ed Associazioni, e – come rilevato dall’assessore Angelita Pino – “è ciò che è avvenuto nel caso di specie, laddove un perfetto lavoro di squadra ha dato finalmente il risultato auspicato, nella consapevolezza che si tratta soltanto di un primo, ma decisivo tassello per contrastare il drammatico problema del randagismo e del continuo ed indiscriminato abbandono di cucciolate sul nostro territorio”.

Adesso attendiamo con curiosità la cerimonia di inaugurazione per scoprire questi nuovi locali nei quali verrà certamente svolto un servizio che potremmo definire “di pubblica utilità” per la città del Longano, ottima quindi la sinergia fra ASP Messina ed Amministrazione comunale, che ha permesso il raggiungimento dell’obiettivo.