Venetico (ME): “Con le donne… per le donne”

Si è svolto nell’incantevole cornice del lido Kamar sul lungomare di Venetico l’evento “Con le donne… per le donne” promosso dal Club Soroptimist International Spadafora Gallo Niceto.

Scopo dell’evento di beneficenza presentato dall’avv. Silvana Paratore è stato quello di contribuire al sostegno di progetti di elevato valore sociale del Club tra i quali uno avente l’obiettivo di realizzare laboratori creativi, momenti di condivisione personale ed attività improntate sul sostegno di realtà come quella del Carcere di massima sicurezza.

L’intento del progetto, ha spiegato la presidente del Soroptimist Spadafora Gallo Niceto dott.ssa Maria Luisa Pino, è quello di stimolare le detenute ad una crescita personale e professionale, avviarle ad un’attività lavorativa e favorire il raggiungimento di un’autonomia economica-sociale, anche in vista del reinserimento sociale una volta terminato il periodo di detenzione. Presente alla serata anche il vice direttore dell’Istituto Penitenziario di Gazzi dott.ssa Romina Tajani che ha ringraziato il club per le iniziative portate avanti nonché l’assessore Salvatore Mezzatesta del Comune di Venetico, il vice sindaco del comune di Torregrotta Nino Trimarchi, il Club Soroptimist di Milazzo, la Fidapa di Messina e l’AMMI.

Momenti di colore e di elevata creatività hanno caratterizzato la serata con una mostra di quadri e la performance di moda di due artiste messinesi Lidia Muscolino e Dania Mondello (madre e figlia).

Peculiare ed originale la sfilata di abiti firmati “Manti d’Amuri” realizzati e dipinti a mano. L’amore e la passione per la terra di Sicilia hanno ispirato i colori, i dettagli e la singola fattura dei capi di abbigliamenti indicati coi nomi delle isole Eolie ed indossati con arte e bellezza. Come un Mantu (mantello) d’Amuri (d’amore) ogni abito evocava il calore del sole unito alla brezza del mare. Uno spazio creativo quello realizzato nel corso della serata di beneficenza promossa con entusiasmo e determinazione dal Club Soroptimist Spadafora Gallo Niceto in cui è stato possibile rinvenire l’originalità della moda insieme all’arte, allo stile senza trascurare il fine della solidarietà sottolineato più volte dalla Paratore come finalità esclusiva di un evento volto a sostenere azioni dirette all’avanzamento della condizione femminile ed alla promozione di diritti umani. A conclusione dell’iniziativa, si è tenuto il sorteggio dei biglietti il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza per sostenere i progetti del Club.