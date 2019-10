Lo scrive Luisa Betti Dakli, di DonnexDiritti: “venite tutte – martedì 15 ottobre, ore 13.00 – Sala Stampa della Camera dei Deputati – via della Missione, 4 Roma”.

La Dakli, continua così: “un tavolo di discussione tra Associazioni e Organizzazioni a tutela delle donne, centri antiviolenza, professionisti e Istituzioni, per porre l’attenzione sui gravi danni alla salute dei minori dovuti all’alienazione parentale. L’ex PAS non viene riconosciuta come disturbo mentale dalla comunità scientifica, la Cassazione l’ha definita priva di fondamento scientifico, non è prevista dalla legge, di fatto però nei Tribunali sta diventando una prassi consolidata. La vicenda emblematica che coinvolge Laura Massaro e il figlio minore, riportata da diversi organi di stampa, è solo uno dei tanti casi in cui donne che denunciano violenza in famiglia, vengono accusate da chi doveva difenderle. Occorre una normativa che preveda il controllo dell’operato dei servizi sociali? Come evitare conflitti d’interesse tra magistrati e consulenti tecnici? L’applicazione del principio della bi-genitorialità sancito dalla legge n. 54 del 2006, va rivisto soprattutto nei casi in cui questo obblighi il minore a frequentare contro la sua volontà un genitore maltrattante o abusante”.

“L’idea è della deputata del gruppo Misto Veronica Giannone, segretario della commissione parlamentare per l’Infanzia e l’adolescenza, che recentemente ha depositato un’interpellanza ai ministri Bonafede e Speranza per fare chiarezza sull’uso della ex Pas. Con la partecipazione di Laura Massaro”.

“Luisa Betti Dakli (D.i.Re Donne in Rete contro la violenza), Differenza Donna, Nadia Somma, Oria Gargano, Be Free, Udi Modena, Se Non Ora Quando – Milano FEMMINISMO PLURALE, Casa Internazionale delle Donne Casa delle donne per non subire violenza ONLUS, Valeria Fedeli, Loredana Taddei Smeraldi, Laura Boldrini, Monica Cirinnà, Valeria Valente, Silvia Resta, Maria Lepri, Se Non Ora Quando – News NON UNA DI MENO, Contro l’uso della PAS nei Tribunali, Andrea Coffari, Donatella Smoljko, Flavia Landolfi”.