Verso le 05.30 di stamattina, in una abitazione di via Marina a Nizza di Sicilia si e’ sviluppato un incendio le cui cause sono da stabilire.

Nel rogo, sono decedute due donne ultra 90enni le quali abitavano in casa, mentre una terza di 83 anni e’ riuscita a mettersi in salvo.

Sull’accaduto, indagano i carabinieri della Compagnia Messina Sud, giunti sul posto dove per spegnere le fiamme si sono recati anche i vigili del Fuoco.