Verso le Elezioni Europee 2019: +Europa alla ex Chiesa, Santa Maria Alemanna di Messina

Più Europa Messina incontra la città in vista delle prossime Elezioni Europee 2019. L’appuntamento è il 5 maggio 2019 nella Chiesa di Santa Maria Alemanna alle 9.30 per discutere di programmi e candidati.

Presente all’evento il co-fondatore di Più Europa Bruno Tabacci che interverrà seguito da Alessandro De Leo, coordinatore provinciale di Più Europa Messina; Fabrizio Ferrandelli, capolista e coordinatore della campagna elettorale nelle Isole; Giuseppe Sanò, candidato messinese nel collegio Isole.

Modera Palmira Mancuso membro dell’Assemblea Nazionale.

“Sarà un’occasione per presentarci ai messinesi e chiedere il loro sostegno – dichiara Alessandro De Leo – convinti che la presenza del partito a Messina e provincia, possa unire quell’area progressista che si riconosce nei valori dell’europeismo che proprio nello Stretto è stato rappresentato da grandi liberali come Gaetano Martino, promotore della Conferenza di Messina che fu la base per i Trattati di Roma e la nascita dell’Unione Europea. C’è chi usa l’uscita dall’Europa solo per propaganda elettorale, noi crediamo che l’Europa vada migliorata. Come, lo spiegheremo domenica 5 maggio alla città di Messina insieme ai candidati del collegio Isole”.