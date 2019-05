Verso le ore 13.00 di oggi, una ragazza 25enne e’ caduta dal balcone di casa

IN VIA OLIMPIA A MESSINA

Verso le ore 13.00 di oggi a Messina in via Olimpia una giovane 25enne e’ caduta giu’ dal balcone della sua abitazione posta al secondo Piano di una palazzina della zona.

La dinamica di quanto e’ accaduto, si deve ancora chiarire, dato che deve verificarsi se si sia trattato o meno di un gesto volontario. La donna, e’ stata immediatamente trasportata al Policlinico Universitario dove è arrivata in codice rosso in condizioni gravi e in prognosi riservata.

Per fortuna pero’, la venticinquenne non versa in imminente pericolo di vita. Sul posto, sono arrivate le pattuglie della Squadra Volanti afferenti alla Polizia di Stato, che hanno cercato di fare luce sulle cause del tragico episodio.