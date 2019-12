Verso le ore 17.00 di oggi, una donna di origini filippine è stata investita in via Garibaldi a Messina. La malcapitata, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è stata travolta da una vettura condotta da una guidatrice che procedeva verso il centro della Città.

Dopo un immediato soccorso dei sanitari del 118 nei suoi confronti, questi hanno trasportato la malcapitata in ospedale, dove le sono state riscontrate delle contusioni ritenute guaribili in 7 giorni. Nel luogo, sono giunti gli agenti della Polizia Municipale afferenti alla Sezione Infortunistica e quelli della Questura… i primi hanno effettuato i rilievi per risalire alla dinamica del sinistro.

