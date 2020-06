Vertenza CAS: “Stamani a Messina…, la protesta ex esattori Cisal e Orsa”

“La mobilitazione dei lavoratori paga! La prima fase della vertenza si chiude con limpegno dell’assunzione a tempo determinato di oltre 100 lavoratori. Stamane in seguito alla mobilitazione dei lavoratori organizzata dalle Confederazioni Cisal e Orsa”. Lo hanno scritto oggi su Facebook, i responsabili de… “Il Blog dei lavoratori”.

Hanno proseguito in tal modo i sottoscrittori della nota: “si è tenuto l’incontro con il Presidente del CAS avv. Francesco Restuccia e i componenti del CDA avv. Chiara Sterrantino e l’arch. Sergio Grottadauria. Cisal e Orsa hanno chiesto senza mezzi termini esigibilità dell’accordo raggiunto nel mese di marzo in merito l’immediata assunzione degli ex esattori per il periodo estivo. Non riusciamo a comprendere hanno detto Clara Croce e Mariano Massaro – Non è possibile assumere 14 borsisti e solo 12 ex esattori che rappresentano il precariato storico non si comprendono i criteri che stanno alla base di una simile scelta considerato che il nodo del superamento dei 36 mesi è stato risolto dal consulente dell’Ente Avv. Carmelo Matafu’. Il presidente del CDA ha comunicato di aver già provveduto a convocare il responsabile della Tempor e il Direttore del CAS per comprendere i criteri di scelta dei operatori. Il presidente ha inoltre, comunicato che nei prossimi giorni dopo un confronto con i consulenti il CDA procederà ad adottare tutti gli atti propedeutici alla redazione del piano del fabbisogno triennale per la pubblicazione del bando di concorso”.

Per Cisal e l’Orsa: “è importante dare un po’ d’ossigeno agli ex esattori che sono ridotti alla disperazione. Le parti hanno convenuto di rivedersi il 23 giugno alle ore 11,00 e che l’Ente dopo una verifica con gli uffici avrebbe provveduto all’assunzione di altri 80 ex esattori ATE in aggiunta ai 14 corsisti e ai 12 ex esattori. E’ un primo passo- dichiarano Crocè e Massaro – ma la vertenza continua per la stabilizzazione degli ex esattori che da oltre vent’anni vivono una precarietà ormai divenuta intollerabile”.