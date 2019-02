Vetrofanie, per persone con disabilità sensoriale accompagnati da cani guida, alla Camera di Commercio di Messina

Con uno spirito volto alla accoglienza nei confronti delle persone con disabilità sensoriale accompagnati da cani guida, la Camera di commercio ha fortemente desiderato la vetrofania realizzata in collaborazione con il Centro regionale -Helen Keller-, presentata questa mattina nella sala Giunta del Palazzo camerale, in piazza Felice Cavallotti a Messina.

Afferma il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina: “l’obiettivo è quello di favorire l’inclusione sociale di non vedenti e ipovedenti, che spesso hanno difficoltà ad accedere agli esercizi commerciali per la presenza dei cani guida. La vetrofania è un segnale piccolo, ma importante, che deve farci riscoprire -comunità-. Un primo passo che s’’nquadra in un progetto molto più ampio finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno della nostra sede. Perché la -Casa delle imprese- sia accessibile a tutti. Una strada virtuosa che, ci si augura, possa essere seguita anche dalle altre istituzioni”.

Dichiara il presidente del Centro regionale -Helen Keller-, Giuseppe Terranova: “questa iniziativa è un passo in avanti sulla via della civiltà, sono gesti che fanno crescere la società. Mi preme ringraziare il presidente Blandina e la Camera di commercio per la grande sensibilità dimostrata nei confronti di un argomento sul quale è essenziale accendere i riflettori e riportare l’attenzione dell’opinione pubblica”.