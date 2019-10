“Vi invito a seguire la diretta su Radio Time dalle 11:00 dove con Mario Caminita parleremo del Sistema Tribunale di Salerno denunciato dall’Associazione Governo del Popolo APS”. A scriverlo è Francesco Carbone, il presidente del sodalizio associativo che ha sede in Provincia di Palermo.

Carbone, scrive poi: “ecco il link per ascoltare la diretta Radio… http://www.radiotime.it/player.php?channel=0&1902825554”.

Infine il referente dell’Associazione di promozione sociale evidenzia: “più di 40 tra giudici e magistrati, assistenti sociali, consulenti tecnici d’ufficio denunciati per aver protetto un maltrattatore e abusatore di una bimba di due anni in intima amicizia con la famiglia dell’ex procuratore capo di Salerno Corrado Lembo e collegato tramite il suo legale anche con due onorevoli filo PD. Il Protocollo Bibbiano viene attuato in tutta Italia e i media nazionali di regime cercano di sminuire la questione. Solo radio e tv libere ci danno la possibilità di parlarne come Radio Time a cui va il nostro più sentito ringraziamento e immensa stima”.