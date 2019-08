“Vi siete chiesti perché Samara non è passata da Canicattini Bagni?”, è questo l’interrogativo che si pone Giuseppe Natalino del Movimento Giustizia e Libertà.

Ecco come continua Natalino: “beh abbiamo già un’Amministrazione che fa paura solo a sentirla nominare. Gestione horror ad alta tensione. Samara è pur sempre una bambina e anche se non sembra teme molto la concorrenza e per evitare di prendersi un brutto spavento ha deciso di non farci visita. Basta!!!! state terrorizzando un’intera provincia”.