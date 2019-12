“Vi spiego perché il Popolo Italiano dovrebbe essere presente alla veglia di Natale dinanzi al Quirinale, allo scoccare della Mezzanotte per pretendere VERITÀ e GIUSTIZIA” [Video]

Vi spiego perché il POPOLO Italiano dovrebbe essere presente alla veglia di Natale dinanzi al Quirinale allo scoccare della Mezzanotte per PRETENDERE VERITÀ e GIUSTIZIA per ogni abuso commesso nei confronti dei più piccoli degli indifesi e PRETENDERE la PUNIZIONE di coloro che abusando della propria mansione pubblica hanno commesso reati contro i singoli, intere collettività, erario dello Stato. Vi posterò qui in seguito i link dei precedenti comunicati.

