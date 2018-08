Via Tommaso Cannizzaro a Messina: gli incidenti stradali occorsi agli scooter, la notte scorsa a causa del manto scivoloso

La notte scorsa in via Tommaso Cannizzaro si sono verificati diversi incidenti staradali che hanno avuto come protagonisti i conducenti di diversi scooter. A casusare tutto ciò, è stato un composto creatosi tra la resina degli alberi (non potati) e l’acqua (della pioggia caduta in Città), che insieme hanno dato luogo ad un risultato pericoloso, ovvero il manto stradale scivoloso come se si fosse stati in presenza di una strada ghiacciata.

Sul luogo sono intervenuti sia i vigili del Fuoco che la Polizia Municipale, i quali hanno chiuso la zona proteggendola e chiesto l’intervento di Sicurezza e Ambiente S,p.a., per ripristinare l’agibilità dell’arteria stradale che è interdetta al traffico e lo resterà fino alla soluzione del problema accaduto.