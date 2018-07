Viadotto Ritiro (Messina): nei fine settimana 6/9 luglio e 13/16 luglio, riaperte le rampe d’ingresso in autostrada dagli svincoli Giostra – Annunziata

Dalle h. 18 di venerdì 6 luglio alle h. 6 di lunedì 9 luglio e, nella stessa fascia oraria da venerdì 13 luglio a lunedì 16 luglio saranno riaperte al traffico veicolare le rampe d’ingresso in autostrada degli Svincoli di Giostra ed Annunziata, sia in direzione Boccetta che e direzione Pa. Contestualmente, nei due fine settimana ed in quella fascia oraria, saranno sospesi gli interventi programmati in linea con il cronoprogramma della progettazione di messa in sicurezza della infrastruttura, per dare la possibilità agli utenti di potersi spostare nei luoghi di villeggiatura a nord e sud della città di Messina con maggiore agilità e rapidità.

La decisione di ripristinare la viabilità nei due -fine settimana- è stata adottata d’intesa con la Polstrada e gli uffici Tecnici del Consorzio e del Cantiere. Gli eventuali ritardi saranno poi cadenzati sulla tabella di marcia dei tempi di lavorazione, tenuto conto che in questa momento estivo è prevalso il -senso di servizio alla comunità-.

In tutti questi giorni, infatti, il direttore Generale ing. Leonardo Santoro aveva riscontrato dai report, scanditi in orari diversi, degli uffici ed operatori preposti alla Viabilità le elevate punte di incolonnamenti e l’accedere a bassa andatura dei veicoli sull’intero sistema viario del Viadotto Ritiro, e facendosi carico delle -sollecitazioni degli utenti- ha messo in atto un piano operativo per decongestionare l’intero sistema viario della tratta “Ritiro” nei fine settimana.

In questa scelta – ha sottolineato il dg ing. Leonardo Santoro – è prevalso -il servizio alla città ed agli utenti-. alla ripresa dei lavori dopo l’estate ci attiveremo per recuperare i ritardi di questi due fermi di fine settimana per rimanere in pari con i tempi contrattuali.