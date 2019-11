Villa San Giovanni (RC): ha tentato di imbarcarsi sul traghetto verso Messina, con 4 Kg di cocaina

Un 41enne, F.M. (queste le sue iniziali), reggino, ha tentato nelle scorse ore di imbarcarsi su un traghetto verso Messina con al seguito materiale narcotizzante, ma è stato bloccato dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Villa San Giovanni (RC), il luogo dove si è verificato il fatto.

Nel contesto di controlli effettuati presso gli imbarcaderi della Società Caronte & Tourist, sulla sponda calabrese, i poliziotti hanno fermato una Smart ForTwo, insospettiti per l’atteggiamento insofferente ed agitato del conducente… già con lievi precedenti di Polizia… quest’ultima evenienza ha indotto il personale ad eseguire una accurata perquisizione del veicolo, nonchè personale.

All’interno dell’auto, occultati sotto il sedile lato guidatore sono stati scoperti 3 involucri tipo panetti di una sostanza polverulenta, mentre un altro panetto è stato rinvenuto dentro uno zaino in pelle adagiato sul divanetto posteriore.

Quanto ritrovato, pari a 4,295 kg di peso è stato inviato al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria per essere sottoposto ad analisi…, da queste è emerso come si fosse al cospetto di sostanza del tipo cocaina che una volta eventualmente immessa sul mercato avrebbe potuto far fruttare agli spacciatori più di 300.000,00 €.

I funzionari dell’Ufficio di Pubblica Sicurezza locale, hanno quindi tratto in arresto l’uomo e l’Autorità Giudiziaria competente ha disposto di tradurlo presso il Carcere Arghillà di Reggio Calabria. L’arrestato, non ha rilasciato alcuna dichiarazione durante le fasi dell’operazione che hanno condotto al suo fermo.