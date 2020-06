Vincenza Palmieri (INPEF – Roma), sequestri di minori: «I manicomi per bambini esistono e vanno chiusi» [Video]

Per PaeseRoma Quotidiano contro l’abuso diagnostico, per sottolineare quanto diventi importante, oggi più che mai, il ruolo dei genitori e della società nel tenere alta la guardia in questa difficile lotta per la libertà di essere: «Facciamo tutti molta attenzione, perché l’abuso diagnostico è un corridoio stretto atto a proporre un sistema culturale finalizzato a disseminare una cultura dell’odio e a smembrare le famiglie». Lo ha scritto nelle scorse ore su Facebook, la professoressa Vincenza Palmieri responsabile dell’INPEF di Roma.