Zero Branco: lutto in città per la morte dell’avvocatessa 41enne, Luana Antelmi

Lunedì alle 4 del mattino, la malattia (un tumore al seno) contro la quale combatteva da nove anni, l’ha stroncata e se l’è portata via. E’ successo in Provincia di Sant’Alberto di Zero Branco, dove all’età di 41 anni è scomparsa Luana Antelmi.

Luana, nonostante le cure ed il dolore è sempre riuscita ad andare avanti, avendo comunque il sorriso sulle labbra. Pareva che fosse guarita, al termine di un primo ciclo di trattamenti, ma successivamente il cancro si è ripresentato in modo più aggressivo e purtroppo non c’è stato nulla da fare. Alcuni suoi amici, sui social network, hanno scritto che avrebbe voluto diventare la mamma di tutti ma il destino non le ha concesso di portare a compimento i suoi sogni. Aveva una vita molto impegnata, 5 anni fa, si era avvicinata alla politica del suo paese, condividendo l’esperienza della Lista Civica Città Futura, entrando fin da subito in Consiglio Comunale, ma anche ex presidente dell’Aiga.