“Il mio impegno politico all’interno delle istituzioni è nato in questa legislatura con il M5S, e finirà con il M5S”. Lo ha scritto in un suo Post pubblicato il 22 giugno 2022, su Facebook, Antonella Papiro, deputata originaria di Sant’Agata di Militello afferente al Gruppo #pentastellato di Montecitorio a Roma.

Ha aggiunto la Papiro: “anni fa, ho preso un impegno con i cittadini e voglio far fede alla mia parola fino alla fine. Chiarito questo, credo però che la vera domanda in tutta questa ulteriore triste vicenda, non sia se stare dalla parte di Conte o di Di Maio, ma cosa ne è stato di quella grande famiglia, di quella squadra affiatata che ha sfidato tutto e tutti pur di portare avanti un sogno, un sogno che avrebbe cambiato le sorti del nostro Paese. Ecco… credo che proprio da questa riflessione dovremmo ricominciare”.

La Papiro ha proseguito: “oggi per me è un giorno triste, perché si fa avanti la consapevolezza che non ci saranno più al mio fianco compagni di viaggio che sono stati fondamentali in tutto il percorso che mi ha portato fino a qui. E scusate se non me la sento di puntare il dito contro di loro. Scusate se neanche in questo caso riesco a credere che sia finita. Sarò anche ingenua, forse un po’ sognatrice, ma in quel progetto voglio crederci ancora”.

Così ha concluso la Papiro: “voglio davvero credere che con l’impegno di chi non si arrende, un futuro diverso è possibile per questo Paese. Fino a quando anche una singola persona continuerà a credere insieme a me in quel sogno, il MoVimento sarà vivo più che mai. Perché la strada per il vero cambiamento non può essere semplicemente delegata ad altri, il vero cambiamento nasce e continua con ognuno di noi. Questo è bene non dimenticarlo mai”.