c’è l’esistenza di un monologo intitolato come eri rivestita che è la domanda alta che viene diciamo rivolta spesso alle vittime di violenza. Come è rivestita o signora appuntato. Questo è sufficiente per estirpare un reato pullover blu jeans se la memoria non mente. Era l’una di notte non c’era gente nessuna testimoni del fatto. Poco più avanti c’era solo un gatto. La strada era buia, il lampione era rotto non ho visto nulla in casa mia si è introdotto come rivestita illustri. Signore se per lei questo è un movente per me è un disonore può garantirci che senza questo abbigliamento non sarebbe mai iniziato questo mio tormento. Se lei me lo conferma Io sono più sicura perché mi creda non ho mai provato tanta paura. Si è accanito sul mio corpo sul mio volto ormai rame segnato dalle botte di una mano infame come è rivestita. Lei mi domanda ancora. Tuttavia vi assicuro non l’ho mai visto prima di allora nessuna storia nessun precedente nessuna malizia o vestiti indecenti, si è accanito con vigore i suoi pugni chiusi mi ha sbattuta contro il muro avevo gli occhi chiusi. Nessuna persona è intervenuta in mio aiuto la prego non mi chieda se mi sia piaciuto, come è rivestita, il dolore è stato tanto. Non riuscivo a guardarlo sono scoppiata in un pianto ho cercato di scappare senza alcuna uscita, ma in fondo a lei che importa è soltanto la mia vita è impresa assai difficile definire la paura quella linea sottile tra la vita e la rottura. Mi ha sbattuto contro il muro senza alcun tentennamento ho implorato invano di salvarmi da quel tormento. Come è rivestita. Mi perdoni signore ma non le sembra ancora il caso di mitigare il mio dolore se non è sufficiente la dico tutta mi ha buttata sul letto, la mia anima era distrutta sempre con le mani la bocca mi copriva. Volevo gridare aiuto ma mi urlava. Fu in quel momento che col suo pugno chiuso mi colpì in un occhio e del mio corpo fece abuso. Come è rivestita lei insiste ancora anziché proteggermi mette in dubbio la mia parola. Nel giro di poco me lo sono trovato addosso mi ha afferrato per le gambe, poi in faccia mi ha percosso fu proprio nel momento in cui ha abbassato i pantaloni io smisi di pregare e a nulla sono servite le mie emozioni. In quell’attimo con la sua virilità preparò il mio corpo come rivestita. Non immagina il dolore tutto quello che ho provato non fa rima con amore nessuna parola sarà mai sufficiente per descrivere l’impronta di un colore ormai latente. C’è anche chi ha insinuato, che me la sia cercata. In fondo cosa c’è di meglio che essere violentata. Funziona così…, oltre al danno la beffa. Io ormai ci ho rinunciato come è rivestita forse lei non mi crede. Mosso dal dubbio che io sia qui in malafede ho radunato il mio coraggio riesumando il mio calvario per un pelo di giustizia al di là di un onorario. Lei non immagina quanto mi è costato venire a raccontare tutto quello che ho passato. Forse denunciare è solo un’idiozia. Se lei me lo conferma, sui tacchi e vado via come è rivestita lei non si arrende. Ma arrivato a questo punto ormai non mi sorprende. Sa questa denuncia io la voglio fare per vendicare la mia vita non saprei dove altro andare. Per cui appuntato, mi faccia questa cortesia accolga la mia supplica non mi chieda di andar via, non come è rivestita. Ormai è giunta l’ora di andare sta arrivando altra gente;