Happy Together il nuovo libro di Emme Alex

DISPONIBILE IN TUTTI GLI STORE IN FORMATO CARTACEO O EBOOK

Ad Agosto è uscito l’ultimo libro di Emme Alex, Architetto siciliano di Messina, “Happy together“.

La scrittrice si rifugia spesso a Stromboli dove trova rifugio e l’isolamento auspicato per poter immergersi nei sui mondi immaginari.

Ama il cinema e le serie tv ,si evince anche dal romanzo, infatti per un periodo ha scritto recensioni per la rivista Extra Music Magazine. Leggere e dipingere i suoi hobby.

La trama del libro:

Julien è un musicista, compositore e concertista virtuoso dell’arpa. La sua residenza, nella Francia del nord. Martha la governante e Thomas il giardiniere si occupano della gestione di casa.

In realtà nulla è ciò che sembra e nessuno è realmente chi dice di essere.

Hollie è una donna determinata, colonnello a servizio del Comando Centrale, dovrà indagare su una serie di omicidi mascherati da incidenti, collegate ad una sua precedente missione sotto copertura.

Le vite di Julien ed Hollie si incroceranno più di una volta.

Genere : Distopico

Pagine: 152

Editore: Lettere Animate

Pubblicazione : Agosto 2018

Formato: Cartaceo / eBook